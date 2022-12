Fernando Mendes, Sara Matos e Cristina Ferreira são as estrelas de 2022

Foram poucos os momentos ou formatos verdadeiramente marcantes a passar pela televisão portuguesa em 2022.

Foram poucos os momentos ou formatos verdadeiramente marcantes a passar pela televisão portuguesa em 2022. O mais interessante foi a luta de audiências entre SIC e TVI, que acabam o ano mais próximas e prometem novos capítulos em 2023 - ainda assim, a estação de Paço de Arcos, e apesar dos muitos 'sustos' que apanhou ao longo dos últimos 12 meses, vai terminar 2022 na liderança com uma diferença de share de cerca de 1 ponto percentual.