Valentina Cervantes é a influenciadora que conquistou Enzo Fernández

É o braço-direito do campeão mundial Enzo Fernández. Valentina Cervantes, criadora de conteúdos também argentina, com 22 anos, é a mulher que ocupa o coração do médio do Benfica, de 21 anos.A influenciadora e o futebolista moram, desde este ano, em Lisboa com a filha, Olívia, nascida em 2020. Os dois ter-se-ão conhecido em 2018, mas só assumiram publicamente a relação em 2019. Nesse mesmo ano, anunciaram a gravidez.A par do namorado, que soma sucessos desportivos e está a ser cobiçado por grandes clubes europeus, também Valentina tem conquistado o seu espaço, mas nas redes sociais. Apesar de não partilhar muitos pormenores da vida privada, a jovem conta já com quase 120 mil seguidores, e isto só no Instagram.