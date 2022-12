Excedente nas contas do Estado sofre queda em novembro

Valor supera os 1,8 mil milhões de euros, mas regista baixa de 685 milhões face a outubro.

As contas do Estado registaram um excedente de 1855 milhões de euros até novembro – menos 685 milhões de euros em comparação com outubro deste ano –, uma melhoria superior aos 8,4 mil milhões de euros, face ao acumulado no mesmo mês de 2021, revelou esta quinta-feira o Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina.Saiba mais no site do Correio da Manhã