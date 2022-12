Obras de expansão do Metro de Lisboa vão custar mais 222 milhões do que o estimado

Fatura é de 736,8 milhões, em vez dos 514 iniciais.

As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa vão custar mais 222 milhões de euros do que estimativa inicial. A expansão da Linha Vermelha custa agora 405,4 milhões, em vez dos 304 milhões; o prolongamento das linhas Amarelas e Verde sobe de 210 para 331,4 milhões. Tudo somado, o custo final é de 736,8 milhões, em vez dos 514 iniciais (mais 43%).