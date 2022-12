Negócios de carros na origem do assassinato de português na Galiza

Homem foi encontrado morto em 2021 num poço, na província de Pontevedra, mas terá sido assassinado em 2018.





De acordo com a imprensa espanhola, as autoridades já terão até conseguido determinar a data da morte do português - 13 de outubro de 2018.



A Guardia Civil não tem dúvidas de que o português Carlos Alberto Videira do Órfão, cujo corpo foi encontrado no interior de um poço na província de Pontevedra, na Galiza, em 2021, foi assassinado devido a negócios de venda de carros.De acordo com a imprensa espanhola, as autoridades já terão até conseguido determinar a data da morte do português - 13 de outubro de 2018.

A data coincide com o dia em que um dos cinco detidos, entretanto libertado, afirma ter visto Carlos Alberto com vida pela última vez, depois de ter sido obrigado por dois falsos polícias a chamá-lo ao seu estabelecimento porque, alegadamente, tinha enganado um deles.



De acordo com o suspeito, o português foi espancado, algemado e levado depois pelas duas pessoas, que entretanto voltaram e revelaram que o tinham abandonado em Portugal. A este homem terão dito ainda que o português tinha roubado o computador de bordo de um BMW de um deles.