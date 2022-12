Dez funcionários de campo petrolífero mortos na Síria

Para o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), "o ataque foi realizado por células afiliadas ao grupo Estado Islâmico (EI)".

Dez trabalhadores de um campo petrolífero no leste da Síria foram mortos e outros dois ficaram feridos num "ataque terrorista" contra os autocarros em que viajavam, informou esta sexta-feira a agência oficial de notícias Sana.

"Dez trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos num ataque terrorista contra três autocarros que transportavam trabalhadores do campo (petrolífero) de Al-Taym para Deir Ezzor", no leste do país, disse a agência Sana sem precisar a natureza ou a origem do ataque.

Para o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), "o ataque foi realizado por células afiliadas ao grupo Estado Islâmico (EI)" perto do campo de petróleo de Deir Ezzor.