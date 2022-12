Mau tempo obriga ao corte de ponte que liga duas freguesias em Guimarães

Têm-se registado também várias inundações em habitações, assim como quedas de árvores.

A ponte que liga as freguesias de Santa Eufémia de Prazins e São Cláudio de Barco, em Guimarães, encontra-se esta sexta-feira cortada ao trânsito devido ao mau tempo. A chuva intensa que se tem sentido no Norte do País, levou à subida do rio Ave subiu e neste momento não é possível passar na ponte que liga as duas freguesias.No distrito de Guimarães têm-se registado também várias inundações em habitações, assim como quedas de árvores.Também a Estrada Nacional 14 esteve interdita durante a manhã desta sexta-feira, mas o acesso já foi entretanto restabelecido.Em Paços de Ferreira a população também viu as suas casas e estradas inundadas devido à chuva intensa.Foram registadas cerca de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto e em Braga, durante a madrugada desta sexta-feira.