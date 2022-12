Lula da Silva toma posse no domingo como 39.º Presidente do Brasil

Representados ao mais alto nível estarão pelo menos 19 países, incluíndo Portugal.

Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse no domingo como o 39.º Presidente do Brasil numa cerimónia na capital do país, Brasília, depois de ter deixado o cargo há 12 anos.

No domingo, as cerimónias e as festividades serão longas, com o futuro Presidente brasileiro a participar em eventos no Congresso, Planalto e Palácio do Itamaraty, sem contar com as centenas de cantores que animarão a capital do país, que espera receber mais de 300 mil pessoas.

Representados ao mais alto nível estarão pelo menos 19 países: Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Honduras, Paraguai, Peru, Suriname, Togo, Uruguai e o rei de Espanha.