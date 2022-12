Homem livre de cancro agressivo após receber diagnóstico de 12 meses de vida

Robert Glynn recebeu o diagnóstico um dia antes de realizar 49 anos.

Robert Glynn foi diagnosticado com um cancro agressivo e os médicos deram-lhe apenas um ano de vida, mas o homem está livre da doença graças a um medicamento testado no Reino Unido.O homem, de 51 anos, que vive em Worsley, em Manchester, Inglaterra, disse "que não estaria aqui" se não fossem os resultados do teste de imunoterapia que realizou. Robert foi diagnosticado com um cancro de ducto biliar intra-hepático um dia antes de realizar 49 anos. O cancro acabou depois por se estender a outros órgãos, como o fígado."Pedi à minha médica para ser honesta e dizer-me quanto tempo eu teria se continuasse como estava. Ela disse 12 meses", conta Robert Glynn.De acordo com o jornal The Guardian, o homem foi considerado um bom candidato para participar num ensaio clínico de um medicamento de imunoterapia, que já foi aprovada para o uso em casos de cancro no pulmão, rim e esófago.Com o tratamento, o tumor de Robert diminuiu, o que permitiu depois que o homem fizesse uma cirurgia para remover os tumores.Robert Glynn acabou por ficar totalmente recuperado. "Uma das enfermeiras disse que foi um milagre. Não gosto dessa palavra, mas é definitivamente notável", afirmou ainda Robert.