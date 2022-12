Dois mortos em acidente entre carro e mota em Loures

Estiveram no local cerca de 30 operacionais dos bombeiros, GNR, UMIP e VMER.

Duas pessoas morreram esta sexta-feira e outra ficou com ferimentos ligeiros após um acidente entre um carro e uma mota na Lousa, concelho de Loures. As vítimas mortais são os passageiros que seguiam no motociclo.O alerta foi dado para os bombeiros de Loures por volta da 12h48.Estiveram no local cerca de 30 operacionais dos bombeiros, GNR, UMIPE e VMER.