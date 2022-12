Jovem de 22 anos mata pai à facada e inventa história de assalto para encobrir o crime

Nikki Secondino terá esfaqueado o pai até à morte e deixado a irmã mais nova em estado crítico.

Uma jovem norte-americana, de 22 anos, foi detida na noite desta quinta-feira por ser suspeita de matar o pai à facada e deixar a irmã mais nova em estado crítico, depois de também a agredir.Pela manhã de quinta-feira, a polícia tinha sido alertada para um suposto assalto a uma casa em Nova Iorque, nos EUA, mas as investigações acabaram por revelar que Nikki Secondino terá inventado a história para encobrir os crimes. história inicial dava conta de que dois assaltantes teriam invadido a casa e, para extorquir dinheiro à família, teriam golpeado com uma faca Carlo Secondino, homem de 61 anos, até à morte e deixado as duas filhas, Liana e Nikki, de 19 e de 22 anos, feridas. O pai morreu no local e a filha mais nova foi levada para o hospital. Nikki apresentava ferimentos nas mãos, mas estava estável.Uma das vizinhas da família disse ao jornal norte-americano que ouviu o som daquilo que parecia uma luta entre duas pessoas na casa do lado.Confrotada com o barulho, a vizinha foi até ao local e encontrou Carlo deitado no chão da cozinha com o peito coberto de sangue. Nikki gritava, chorava e pedia ajuda.A família já estava nos registos da polícia por relatos frequentes de violência doméstica. Segundo dados apurados pela imprensa norte-americana, em julho deste ano, Carlo terá ameaçado matar a filha mais nova, Liana, depois de uma discussão.Algo na história que tinha sido reportada à polícia deixou os investigadores desconfiados e as atenções começaram a concentrar-se na jovem de 22 anos."Sei que sempre houve lutas naquela casa. [Carlo] dizia que a filha era louca", contou uma fonte próxima da vítima mortal ao jornal norte-americano.Neste momento, Nikki Secondino é a principal suspeita do homicídio do pai e da tentativa de homícidio da irmã. A jovem encontra-se detida.