Cristiano Ronaldo já terá assinado pelo Al Nassr, avança imprensa saudita

Jornal saudita Ariyadhiah fala num contrato de dois anos e meio.

O jornal saudita 'Ariyadhiah' adianta na sua conta de Twitter que Cristiano Ronaldo já terá assinado contrato com o Al Nassr. De acordo com a referida publicação, o vínculo de CR7 com os sauditas será válido por dois anos e meio. "Al-Nassr assina oficialmente com a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo por duas temporadas e meia", pode ler-se no tweet abaixo.A confirmar-se esta notícia, o avançado português encontra novo clube depois da saída do Manchester United antes do Mundial'2022, devendo assinar um vínculo que o colocará como o jogador mais bem pago do Mundo.