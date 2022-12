Bolsonaro foge do Brasil dois dias antes da tomada de posse de Lula

Fuga foi aconselhada pelos advogados.

O ainda presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, embarcou perto das 14h30 de Brasília (17h30 em Lisboa) rumo aos EUA, dois dias antes do final do seu mandato e da tomada de posse do vencedor das presidenciais de Outubro, Lula da Silva. A fuga foi aconselhada pelos advogados de Bolsonaro, que temiam um eventual pedido de prisão assim que Bolsonaro perdesse a imunidade que o cargo de presidente lhe dava, e que cessa à meia-noite de sábado.



Oficialmente, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos para um periodo de descanso de 30 dias, de acordo com a medida publicada no Diário Oficial desta sexta-feira que autorizou a viagem. Fontes próximas ao quase ex-presidente avançaram que este deve permanecer no estrangeiro por vários meses até ter alguma garantia de que não será preso no âmbito de algum dos vários processos que enfrenta na justiça e que até agora não avançavam porque ele tinha imunidade.





Bolsonaro foi acompanhado na viagem por pelo menos oito assessores, que ele mesmo nomeou quarta-feira, e pela mulher, Michelle Bolsonaro. O destino do governante não foi informado, mas ele deve aterrar daqui a algumas horas em Orlando ou em Miami, ambas no estado norte-americano da Florida, não se sabendo ainda em qual destas cidades ou outra ficará.

Inicialmente, as fontes palacianas tinham informado sob sigilo que Bolsonaro ficaria hospedado no luxuoso resort Mar-A-Lago, em Palm Beach, também na Florida, cujo proprietário é o ex-presidente norte-americano Donald Trump, de quem ficou amigo. Mas depois essa hipótese foi afastada, e ganhou força a possibilidade de que Bolsonaro fique hospedado na casa de um empresário brasileiro em Orlando.

Pouco antes de deixar o Brasil, Bolsonaro fez uma live de quase uma hora enaltecendo o que considera serem os grandes feitos do seu governo, criticando ásperamente o sucessor, Lula da Silva, e prevendo tempos sombrios para o Brasil a partir de domingo, quando o adversário toma posse. Abatido e emocionado, Bolsonaro disse-se perseguido pela justiça e pela imprensa e chegou a chorar em alguns momentos. (FIM).