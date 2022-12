Detido homem suspeito de assassinar à facada quatro estudantes em Idaho

Relatório da detenção avança que Bryan Christopher Kohberger, de 28 anos, vai ser extraditado para o estado de Idaho, indiciado por homicídio.

Um homem de 28 anos foi detido esta sexta-feira de manhã, no estado norte-americano da Pensilvânia, suspeito de ter assassinado à facada quatro estudantes da Universidade de Idaho.O relatório da detenção, a que o jornal norte-americano Philadelphia Inquirer teve acesso, avança que Bryan Christopher Kohberger foi detido e vai ser extraditado para o estado de Idaho, indiciado por homicídio em primeiro grau.Quatro estudantes da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos da América, foram brutalmente assassinados na madrugada de domingo, dia 13 de novembro. Na altura não foi encontrada a arma do crime e nem se sabia o que motivou o ataque. O caso foi entregue ao FBI.

Ethan Chapin, Xana Kernodle, Madison Mogen e Kayle Goncalves foram esfaqueados até à morte numa casa do campus universitário. Os resultados da autópsia indicam que os jovens terão morrido entre as 3h00 e as 4h00 de domingo. Cathy Mabbutt, médica legista do condado de Latah, no Idaho, esteve no local e contou à estação televisiva NBC que em 16 anos de trabalho nunca tinha presenciado uma cena de crime tão violenta.

"As feridas eram bastante grandes. Tivemos homicídios no passado, mas nenhum com a dimensão dos assassinatos destes estudantes. Havia bastante sangue no apartamento. É traumático encontrar quatro jovens universitários mortos numa residência ", explicou a médica à NBC, avançando que a arma do crime terá sido uma faca de grandes dimensões.

As vítimas tinham aproveitado a noite de sábado para sair. Ethan e Xana estiveram numa festa no campus, enquanto Madison e Kaylee foram a um bar e depois foram vistas a comprar comida numa rulote por volta da 1h00 da manhã. Estas ações foram comprovadas pelas câmaras de vigilância.

As imagens de câmaras de vigilância dos locais em que os jovens estiveram na noite de sábado, 12 de novembro, começaram a ser divulgadas pelos meios de comunicação norte-americanos e pelas redes-sociais. O objetivo era ver se alguém sabia de algo que pudesse ajudar na investigação.