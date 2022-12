Corpo de mulher encontrado no rio Mondego

"As causas que estão na origem desta ocorrência" são desconhecidas.

O cadáver de uma mulher foi encontrado, esta sexta-feira, no rio Mondego, "nas imediações da ilha da Morraceira, na Figueira da Foz", lê-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional.



O alerta foi dado cerca das 14h44 para os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz "tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, elementos dos Bombeiros Voluntários e Sapadores da Figueira da Foz e o INEM".





Ao que oapurou, a vítima tinha uma carteira com a sua identificação e o corpo foi avistado quando a maré baixou, cerca das 16h30.A entidade adianta que "à chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de uma mulher de 84 anos", tendo o corpo sido retirado da água pela Polícia Marítima e dos Bombeiros.

O óbito foi declarado pelo Delegado de Saúde e o corpo foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra pelos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.



A entidade adiantou que se desconhece "as causas que estão na origem desta ocorrência".

O Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência.