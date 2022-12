Figuras públicas partem para destinos paradisíacos para celebrar chegada de 2023

Brasil, Tailândia e Cabo Verde foram alguns dos destinos eleitos.

Para muitos esta é a altura perfeita para viajar. São muitos os famosos que, por estes dias, aproveitam para explorar o Mundo, despedirem-se de 2022 e darem as boas-vindas a 2023 em destinos de sonho.



Elma e Dolores Aveiro estão no Brasil, já que a mãe e a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo decidiram passar a quadra com Katia Aveiro, que vive no país. Também em terras de Vera Cruz, Laura Figueiredo, Mickael Carreira e a filha, Beatriz, têm mergulhado nas águas quentes das praias brasileiras, à semelhança de Joana Solnado e Filomena Cautela, que se fizeram acompanhar de uma amiga. Têm aproveitado ao máximo o espírito festivo do país para celebrar o aproximar de um novo ano.

Saiba mais em Correio da Manhã.