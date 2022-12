Esperadas 500 mil pessoas no Algarve na noite de Passagem de Ano

Festas de rua vão acolher milhares de pessoas com espetáculos e fogo de artifício.

Milhares de pessoas festejam este sábado a entrada do novo ano nas ruas ou em hotéis. No Algarve são esperadas mais de 500 mil pessoas. Sem previsão de chuva no Sul do País na noite da Passagem de Ano, as festas ao ar livre deverão estar repletas de pessoas.



Só na praia dos Pescadores, em Albufeira, são esperadas cerca de 100 mil pessoas. Os hotéis de 4 e 5 estrelas com animação “vão estar praticamente cheios”, revela Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.



