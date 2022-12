Georgina Rodríguez criticada por oferecer carro de luxo a Ronaldo

Autarca de Cantábria (Espanha) comentava medidas anticrise num programa de TV quando o vídeo foi exibido. Ángel Revilla exaltou-se.

O presidente da região autónoma de Cantábria, Miguel Ángel Revilla, ficou revoltado com a exibição do vídeo em que Georgina Rodríguez oferece um carro de luxo – no valor aproximado de 500 mil euros – a Cristiano Ronaldo.



O autarca falava em direto no programa de televisão ‘Más Vale Tarde’ – no qual comentava as medidas anticrise adotadas em Espanha –, quando o presente de Cristiano Ronaldo foi mencionado.

