Ano Novo chega com vários concertos em todo o País

Johann Strauss e a valsa de Viena protagonizam primeiros espetáculos de 2023.

É uma tradição que ninguém dispensa: começar o ano com música erudita, com Johann Strauss e a valsa vienense como grandes protagonistas.



Em Lisboa, há concertos de Ano Novo marcados para vários espaços, a começar com o Centro Cultural de Belém, que no dia 1 ouve a Orquestra Metropolitana às 17h00. No dia 2 é a vez do Teatro de S. Carlos abrir as portas às festividades, com um espetáculo agendado para as 21h00; e, no dia 5, há concerto no Coliseu dos Recreios (abertura de portas às 20h30).

