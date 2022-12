Despiste de carro seguido de incêndio faz um ferido em Santarém

Vítima foi transportada para o Hospital de Santarém.

Um despiste de um carro, na estrada municipal 538 em Chã de Baixo, em Santarém, seguido de incêndio provocou um ferido nesta manhã de sábado.

O alerta foi dado às 7h06. No local estiveram sete operacionais e duas viaturas da corporação de Bombeiros Voluntários de Pernes e da GNR.

A vítima que sofreu ferimentos ligeiros foi transportada para o Hospital de Santarém.

As autoridades investigam as causas do acidente.