Homem detido por roubar botijas de gás em Santa Maria da Feira

Um homem, de 40 anos, foi detido, ao início desta madrugada de sábado, pela GNR de Lamas, por furto de botijas de gás, num supermercado, em Santa Maria da Feira.

O suspeito foi surpreendido pela patrulha, nas instalações do supermercado, na rua de Santa Maria, na sequência de um alerta de um popular.

Durante as diligências, a autoridade apreendeu, no carro do homem, várias peças de automóvel com origem desconhecida, várias armas brancas e uma réplica de arma de fogo.

O suspeito, que é morador em Esmoriz, Ovar, vai ser presente, este sábado, a um tribunal de instrução criminal de turno. O detido está sinalizado pelas autoridades por outras atividades criminosas.