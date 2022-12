Bento XVI visitou Portugal em maio de 2010

Sumo Pontífice esteve em Lisboa, Fátima e no Porto.

Bento XVI chegou a Portugal no dia 11 de maio de 2010 para uma visita de quatro dias que passou por Lisboa, Fátima e Porto e que teve como tema "Contigo Caminhamos na Esperança".

A visita de Bento XVI, em 2010, foi um "acontecimento inesquecível de bondade" e lembra sobretudo a "mensagem de coragem" que ajuda a enfrentar tempos mais conturbados, referiu o padre Manuel Morujão.





Em declarações à agência ECCLESIA, o padre Manuel Jordão recordou a visita do antigo Santo Padre como um acontecimento "inesquecível", assim como a sua atitude, sendo um ser "de bondade. "A sua atitude simples, cordial, uma pessoa muito afetuosa que, por ter sido Prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, pintavam com um retrato de um inquisidor, mas é uma pessoa cheia de bondade", referiu.



A visita de Bento XVI a Portugal, entre os dias 11 e 14 de maio de 2010, aconteceu a propósito da celebração do 10.º aniversário da beatificação dos pastorinhos de Fátima - Francisco e Jacinta Marto.

O Papa Bento XVI chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã do dia 11 de maio. Depois de um encontro com o corpo diplomático e representantes do Estado, visitou o Mosteiro dos Jerónimos e foi recebido pelo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva no Palácio de Belém. Ao fim da tarde, foi celebrada uma missa no Terreiro do Paço.

No dia 12 de maio, Bento XVI reuniu-se com José Sócrates, primeiro-ministro na altura, na Nunciatura Apostólica e mais tarde visitou o Centro Cultural de Belém, onde discursou para personalidades ligadas à cultura portuguesa.





No seu discurso Bento XVI frisou que "a cultura reflete hoje uma ‘tensão’, que por vezes toma formas de ‘conflito’, entre o presente e a tradição. A dinâmica da sociedade absolutiza o presente, isolando-o do património cultural do passado e sem a intenção de delinear um futuro. Mas uma tal valorização do ‘presente’ como fonte inspiradora do sentido da vida, individual e em sociedade, confronta-se com a forte tradição cultural do Povo Português, muito marcada pela milenária influência do cristianismo, com um sentido de responsabilidade global, afirmada na aventura dos Descobrimentos e no entusiasmo missionário, partilhando o dom da fé com outros povos".

Durante a tarde viajou para a Cova da Iria, em Fátima, à chegada, deslocou-se à Capelinha das Aparições e, mais tarde celebrou a oração de Vésperas com os sacerdotes na Basílica da Santíssima Trindade.





A 13 de maio, o Bento XVI esteve no Santuário de Fátima onde celebrou uma missa pelo 93.º aniversário das Aparições Marianas. Á tarde encontrou-se com as organizações da Pastoral Social, na Basílica da Santíssima Trindade, e com os bispos portugueses no Salão da Casa de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima.

O Porto recebeu o Santo Padre, no quarto e último dia da visita. Presidiu uma missa na Avenida dos Aliados e em seguida foi para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro onde viajou até ao Vaticano.