Bento XVI: O Papa do Segredo de Fátima

Bento XVI foi o único Papa a celebrar missa na cidade do Porto.

Bento XVI foi um papa com fortes ligações a Fátima. Visitou o Santuário em maio de 2010, presidindo aos momentos mais simbólicos da grande peregrinação aniversária, mas o elo com este lugar mariano começou em 1981, pouco tempo depois do atentado sofrido pelo Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, a 13 de maio desse ano.

É que, precisamente nesse ano, Joseph Ratzinger, o mais prometedor dos teólogos da Igreja, foi nomeado prefeito da Congregação para Doutrina da Fé, o mais importante dos dicastérios da Santa Sé, e João Paulo II pediu-lhe uma análise ao Segredo de Fátima, por ter considerado "demasiado coincidência" o facto de ter sido gravemente atingido a tiro num dia 13 de maio.

Foi aí que Ratzinger se confrontou com a questão de Fátima e, na verdade nunca mais se desligou dela. Depois de ter convencido João Paulo II da intervenção de Nossa Senhora, no facto de ter sobrevivido aos disparos de Mehmet Ali Agca, o cardeal alemão empenhou-se no estudo profundo do Segredo de Fátima e elaborou a longa interpretação da terceira parte desse segredo, divulgada, com autorização de João Paulo II e pela voz do cardeal Ângelo Sodano, precisamente quando o Papa polaco se encontrava em Fátima, a 13 de maio de 2000.

Enquanto cardeal, Ratzinger deslocou-se a Portugal em 1996 e encontrou-se com a Irmã Lúcia, no Carmelo de Coimbra, com o objetivo de saber da vidente mais pormenores sobre o segredo que o ajudassem à longa elaboração teológica.

De resto, Bento XVI esteve, enquanto cardeal, várias vezes em Portugal, nomeadamente em Braga, em março de 2001. Foi também o único papa a celebrar missa na cidade do Porto.