Blocos de partos de cinco hospitais encerrados durante fim-de-semana de Passagem de Ano

Unidades só reabrem segunda-feira de manhã.

Os blocos de partos dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro e Beja estão encerrados desde as 08h00 desta sexta-feira e só reabrem segunda-feira de manhã, no âmbito do plano da direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde.Há a acrescentar, por ausência de pediatras, o bloco de partos do Hospital de Portimão, que fechou às 21h00 de terça-feira, devendo reabrir na segunda-feira, divulgou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).Segundo o plano ‘Nascer em segurança no SNS’, no Ano Novo há 33 maternidades a funcionar. Vão ainda estar abertos, este sábado, 221 centros de saúde e 180 este domingo, dia de Ano Novo.