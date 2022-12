Três das oito famílias desalojadas em Esposende já podem regressar a casa

Restantes cinco só poderão regressar depois de apresentarem à câmara garantias de que não há risco de derrocada do talude.

Três das oito famílias desalojadas na sequência de um deslizamento de terras em Palmeira de Faro, Esposende, que provocou a morte de dois jovens de 22 anos, já foram autorizadas a regressar a casa, disse esta sexta-feira o presidente da câmara.As restantes cinco só poderão regressar a casa depois de apresentarem à câmara garantias de que não há risco de derrocada do talude.A autorização do regresso a casa das três famílias foi tomada após um estudo geotécnico realizado por técnicos da Universidade do Minho para aferir as condições de segurança.