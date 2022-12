7200 crianças com creches gratuitas no setor privado

Ana Mendes Godinho classifica a medida como "transformadora do ponto de vista social".

Mais de 7200 crianças já estão registadas para beneficiar de creches gratuitas no setor privado, informou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



Ana Mendes Godinho classifica a medida como "transformadora do ponto de vista social, do ponto de vista do mercado de trabalho e do ponto de vista dos jovens" e é aplicada sempre que "não existam vagas no setor social".