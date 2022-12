Governo prepara medidas controlo da Covid-19 nos aeroportos

Manuel Pizarro recusa, contudo, “alarmismos” face ao aumento de infeções na China.

O Governo prepara medidas de controlo da Covid-19 para passageiros vindos da China, a implementar caso sejam necessárias, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde. Manuel Pizarro recusa, contudo, “alarmismos” face ao aumento de infeções na China.









Manuel Pizarro referiu que há apenas um voo direto semanal que aterra em Portugal proveniente da China, e adiantou que é avaliada a possibilidade de medidas de controlo de passageiros de voos com escalas noutros países. “Os Ministérios da Saúde, da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros estão, por isso, a preparar a adoção, nos aeroportos, de medidas de controlo dos passageiros oriundos da China, que serão implementadas quando se revelarem necessárias”, adiantou.

“Não faz sentido nenhum obrigar as pessoas a controlos repetidos. Se vier a ser necessário fazer este controlo, faz sentido garantir que todos foram controlados pelo menos num local, neste caso terá de ser feito em Portugal se não for feito noutro sítio”, explicou o ministro. Manuel Pizarro acrescentou que o Ministério da Saúde acompanha a situação “com toda a prudência e com todo o cuidado, mas não há nenhum motivo de alarmismo”. Segundo disse o governante, o Governo mantém um “diálogo estreito com os outros países e com os organismos sanitários internacionais”.