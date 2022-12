Irmão do Presidente da República estabelece contrato com a NAV de 66 mil euros

Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados assessorou a TAP no acordo de indemnização de meio milhão de euros à ex-secretária de Estado do Tesouro.

A sociedade de advogados de Pedro Rebelo de Sousa, irmão do Presidente da República, estabeleceu um contrato com a NAV de 66 861 euros, três dias após a nomeação Alexandra Reis, para liderar a Navegação Aérea de Portugal, avançou o jornal online ‘Página Um’.



