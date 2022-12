Gasolina aumenta seis cêntimos no início do ano novo

Os combustíveis deverão voltar a subir de preço na próxima segunda-feira, com a gasolina a registar um aumento mais expressivo, na ordem dos seis cêntimos por litro, e o gasóleo a ser atualizado em cerca de um cêntimo, de acordo com fontes do mercado consultadas peloConfirmando-se estes valores e tendo em conta os preços médios praticados ao longo desta semana a nível nacional, de acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, o litro da gasolina simples 95 deverá fixar-se, em média, nos 1,667 euros, enquanto o gasóleo simples deverá custar 1,620 euros.

A subida dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais justifica grande parte deste aumento no valor dos combustíveis. Entretanto, o Governo anunciou ontem que vai manter em janeiro as medidas de âmbito fiscal que permitem manter o custo dos combustíveis a um nível mais aceitável para os consumidores.De acordo com o Ministério das Finanças, a partir de segunda-feira a redução da carga fiscal passará a ser de 35,9 cêntimos por litro de gasóleo e de 32,5 cêntimos na gasolina.