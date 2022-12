Antiga líder de Myanmar Suu Kyi condenada a mais sete anos de prisão

Somadas, as várias condenações perfazem um total de 27 anos de cadeia.

A antiga líder do Governo de Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi esta sexta-feira condenada a mais sete anos de cadeia no último dos vários processos judiciais de que foi alvo após a tomada do poder pela Junta Militar, em fevereiro de 2021.



Somadas, as várias condenações de Suu Kyi perfazem um total de 27 anos de cadeia. Neste caso concreto, a antiga Prémio Nobel da Paz, de 77 anos, tinha sido acusada de irregularidades na contratação e uso de um helicóptero quando estava no poder.