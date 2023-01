Papa Francisco foi o primeiro a velar corpo de Bento XVI após a sua morte

Pontífice argentino ficou a vigiar o corpo do seu antecessor até às 10h00 locais.

O Papa Francisco foi o primeiro a visitar o corpo do papa emérito Bento XVI no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde residia desde sua renúncia em 2013, confirmou este domingo a Santa Sé.

Após a morte, às 09h34 (08h34 GMT), o secretário pessoal do pontífice alemão, Georg Ganswein, telefonou para Francisco, segundo disse este domingo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Francisco chegou ao mosteiro cerca de 10 minutos depois e ficou a vigiar o corpo do seu antecessor até às 10h00 locais (09h00 GMT), altura em que teve de se ausentar para outros compromissos.