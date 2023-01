Centro comercial em Cascais assaltado por grupo armado

Prejuízos serão de milhares de euros.

Um grupo armado, constituído por pelo menos cinco homens, assaltou esta madrugada o centro comercial Cascais Shopping, em Cascais.

Os assaltantes arrombaram a montra de uma joalharia com um carro, que acabou por ficar dentro do centro comercial. Os assaltantes acabaram por fugir numa outra viatura, que os esperava no exterior. Os prejuízos serão de milhares de euros.

O assalto aconteceu muito perto da meia noite, altura em que o centro comercial estava encerrado. Ao que o CM apurou não há relato de violência contra os seguranças que lá estariam.