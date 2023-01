Morreu a cantora Anita Pointer

Tinha 74 anos e lutava contra um cancro.

"O céu é um local mais bonito com a Anita lá", pode ler-se.



A cantora Anita Pointer morreu aos 74 anos, após uma longa batalha contra o cancro.A notícia foi este domingo divulgada pela família da artista através de um comunicado.Anita integrou a banda Pointer Sisters, juntamente com os irmãos. Após a saíde de Bonnie, em 1979, a continuidade da banda esteve em risco, mas Anita e as duas irmãs mantiveram o percurso.

Em 2003, Anita Pointer perdeu a filha, Jada, que não resistiu a um cancro. Depois disso, Anita ficou responsável pela neta, Roxie McKain Pointer.

"Estamos reconfortados por saber que ela está agora com a sua filha Jada e as suas irmãs June e Bonnie e que está em paz", escreveu ainda a família no comunicado.