Polícia detém homem com faca e engenho explosivo na tomada de posse de Lula da Silva

Presidente do Brasil toma este domingo posse em Brasília.

Um homem foi este domingo detido pela polícia brasileira, quando tentou entrar com uma faca e um engenho explosivo na tomada de posse do presidente Lula da Silva.



