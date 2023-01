Carro arrastado pela força da água fica parcialmente submerso em Viana do Castelo

Estrada Nacional 13 está interdita devido à subida do nível médio das águas após temporal.

Um carro foi arrastado pela força da água na N13, e, Viana do Castelo. A rua estava interdita e vedada pela GNR, mas um casal decidiu tentar passar com o carro e acabou arrastado e parcialmente submerso.No local estavam operacionais dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, militares da GNR e o presidente da Câmara que socorreram o casal.A estrada continua interdita.