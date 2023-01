As últimas palavras de Bento XVI: "Jesus, amo-te"

Papa emérito morreu no sábado e estará a partir de amanhã em câmara ardente na Basílica de São Pedro. Ratzinger tinha 95 anos.

Antes de morrer, no sábado, às 9h34, o papa Bento XVI terá dito em alemão: "Jesus, ich liebe dich" ("Jesus, amo-te", na tradução para português). As últimas palavras de Joseph Ratzinger foram reveladas por fontes próximas do Vaticano ao jornal argentino La Nación O papa emérito morreu ontem aos 95 anos, no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins do Vaticano e onde viveu desde que renunciou ao cargo, em 2013. Este domingo, os seus restos mortais estão aí a ser velados, para amanhã serem transladados para a Basílica de São Pedro, onde vão ficar em câmara ardente, até quinta-feira de manhã, data do funeral.Foi também revelado este domingo que a primeira pessoa a velar Bento XVI foi o Papa Francisco. O Papa tinha dado indicação para ser informado imediatamente, recebeu uma chamada de Georg Gänswein, o secretário pessoal de Bento. Dez minutos depois, Jorge Bergoglio estava junto do corpo do papa alemão, onde rezou e lhe deu a extrema unção.O funeral de Bento XVI será presidido por Francisco e está marcado para a manhã de quinta-feira. Este domingo na sua oração do Angelus, o Papa recordou o seu antecessor.O Vaticano divulgou também este domingo as primeiras imagens do corpo de Bento XVI, vestido com a casula pontifícia vermelha, mas sem o pálio, usada pelo seu antecessor, João Paulo II. Bento XVI está capela do Mosteiro Mater Ecclesiae, numa tribuna, sobre duas almofadas.