Felicidade com bebés na noite de Ano Novo

Thomas nasceu à meia-noite em ponto, filho de um casal brasileiro. Aariz nasceu 44 segundos depois e é o 2º filho de casal paquistanês.

Thomas Lima nasceu à meia-noite em ponto no Hospital de Vila Franca de Xira. O bebé, que os pais descrevem como calmo e tranquilo, veio ao mundo com 2 quilos e 900 gramas. Em casa, os dois irmãos, Maria e Miguel, aguardam agora com ansiedade o benjamim da família. "O Thomas é um presente de Deus. Não podia haver melhor maneira de começar o ano", diz ao