Quatro mortos e oito feridos em colisão entre dois helicópteros na Austrália

Uma colisão entre dois helicópteros provocou pelo menos quatro mortos e três feridos graves, esta segunda, em Queensland, Austrália.

O acidente ocorreu cerca das 14horas locais (04h em Lisboa) perto da praia Main e do parque temático Sea World.

O porta-voz da polícia australiana, Gary Worrell, disse que os dois helicópteros se despenharam após a colisão, "resultando em quatro mortes".A Associated Press revelou, ainda, que há a registar cinco feridos ligeiros.O Gabinete Australiano de Segurança dos Transportes está a investigar as causas do acidente.