Mulher grávida entre os cinco feridos em colisão entre dois carros na A1

Uma das jovens que seguia num dos veículos foi projetada 20 metros.

Uma colisão entre dois carros provocou, esta segunda-feira, cinco feridos na A1, entre Leiria e Pombal, no sentido Sul-Norte.

Entre os feridos está uma grávida, de 29 anos, que foi transportada para a maternidade Bissaya Barreto por precaução. O companheiro, de 30 anos, que viajava também no carro, foi levado para os hospitais da universidade de Coimbra.



Do acidente, há ainda a registar outros três feridos, três jovens de 18, 20 e 21 anos que seguiam no outro veículo, que se encontra fora da via. Uma das ocupantes foi projetada e encontrada 20 metros atrás do carro.

Para o local foram mobilizados os bombeiros sapadores e voluntários de Leiria, os bombeiros voluntários de Pombal e equipas médicas do INEM.