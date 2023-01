Detido homem suspeito de tentar matar outro em Tomar por motivos passionais

Vítima foi "prontamente assistida, encontrando-se clinicamente estável e fora de perigo", revela fonte.

Um homem de 47 anos foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio de outro homem com uma arma de fogo, em Tomar, distrito de Santarém, alegadamente por motivos passionais, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção do suspeito ocorreu "fora de flagrante delito", no seguimento da participação de um homicídio na forma tentada no espaço exterior de um café contra um homem de 43 anos, que foi atingido "com disparo de arma de fogo, na zona do peito", indicou a PJ, em comunicado.

A vítima foi "prontamente assistida, encontrando-se clinicamente estável e fora de perigo", adiantou a mesma fonte, sem referir em que data ocorreu o crime.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, começou a investigar de imediato, contando com a "pronta ação" da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tomar, o que permitiu identificar o suspeito, que "terá praticado os factos por motivos passionais".





Para a detenção do suspeito, "indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida", foi montado um dispositivo policial, com a equipa da PJ que procedia à investigação no terreno e com a colaboração da GNR de Tomar.

Segundo a PJ, o detido vai agora ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.