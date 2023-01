Já há data para a apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

CR7 vai ser apresentado no estádio Mrsool Park, esta terça-feira, em Riade.

O clube Al Nassr anunciou, esta segunda-feira, que Cristiano Ronaldo vai ser apresentado no estádio Mrsool Park, esta terça-feira, em Riade, na Arábia Saudita, às 19h (16h em Lisboa).A revelação foi feita através das redes social Twitter do clube saudita. "Todos os olhos em Riade ao mesmo tempo que o melhor do mundo setrá apresentado com as cores do Al Nassr pela primeira vez", escreveu o Al Nassr.O capitão da seleção portuguesa já se encontra a caminho do país. "Vemo-nos em breve", afirmou o português sentado já num dos lugares do avião, num vídeo partilhado na rede social Instagram, esta segunda-feira.