Dinossauro roubado de exposição no jardim da Devesa em Pedrógão Grande

Um dinossauro foi roubado, na noite de passagem de ano, de uma exposição do jardim da Devesa, em Pedrógão Grande.A figura de dois metros e com peso entre 15 a 20 quilos, encontrava-se junto a um auditório.O público que visita esta segunda-feira a exposição, no último dia, não vai poder contar com a presença do dinossauro.A Câmara Municipal reportou o furto à GNR. O autor do roubo ainda não foi identificado.