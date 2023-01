Justiça ucraniana acusa mais dois soldados russos de homicídio de civil

Em causa está a morte de um civil durante a captura da cidade de Gostomel, na região de Kiev.

O Ministério Público da Ucrânia acusou esta segunda-feira dois soldados russos, destacados no país no âmbito da invasão ordenada por Moscovo, da morte de um civil durante a captura da cidade de Gostomel, na região de Kiev.

Os dois militares serão julgados por "homicídio intencional", de acordo com o Código Penal ucraniano.

O Ministério Público de Kiev indicou na sua conta do Telegram que as ações perpetradas pelos dois soldados ocorreram depois de as forças russas terem estabelecido um posto militar temporário num abrigo na área de Gostomel.