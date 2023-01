Marco Horácio faz pedido de casamento na televisão

Humorista pediu a namorada, Sara Biscaia, em casamento no programa ‘Levanta-te e Ri’, da SIC.

O humorista Marco Horácio, que começou o novo ano com um especial do ‘Levanta-te e Ri’ (na SIC), surpreendeu os telespectadores ao pedir a namorada, Sara Biscaia, em casamento. "Aceitas ser a minha mulher para sempre e mais um dia?", questionou o humorista, de 48 anos, depois de chamar a amada ao palco. Esta respondeu prontamente "sim".

Marco e Sara são pais de Maria Leonor, que nasceu em setembro. O programa, transmitido na madrugada de sábado para domingo, foi gravado no dia 22 de dezembro.