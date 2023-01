Português detido por esfaquear companheira na Passagem de Ano em Badajoz, Espanha

Polícia recebeu um alerta por volta das 5h00 (4h00 em Lisboa) para uma mulher que estava ferida num dos glúteos.

Um homem português foi detido esta segunda-feira por ter atacado a sua companheira com uma faca, na madrugada da passagem de ano, em Villanueva de la Serena, Badajoz, Espanha.O homem de nacionalidade portuguesa, com 37 anos, esfaqueou a nádega da sua companheira, uma mulher com 42 anos e de nacionalidade brasileira, de acordo com o jornal espanhol 20minutos.A polícia nacional espanhola recebeu um alerta por volta das 5h00 (4h00 em Lisboa) para uma mulher que vagueava pela rua, afirmava ter sido agredida pelo companheiro e estava ferida num dos glúteos.Não existem registos anteriores para a prática de violência doméstica por parte deste homem.Ao chegarem à moradia, os agentes verificaram que a mobília estava desorganizada e haviam vestígios de sangue, razão pela qual detiveram de imediato o homem por suspeitas de violência de género.A vítima foi encaminhada para o Hospital de Don Benito-Villanueva de La Serena, onde recebeu alta horas depois.