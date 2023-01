FPF determina um minuto de silêncio em todas as provas até domingo

Funeral de Pelé realiza-se esta terça-feira.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu implementar um minuto de silêncio em homenagem ao antigo futebolista brasileiro Pelé nas várias competições que organiza, com duração até ao dia 08 de janeiro, informou esta segunda-feira a entidade.

"Em homenagem ao antigo jogador Pelé, que faleceu na última quinta-feira aos 82 anos, a Federação Portuguesa de Futebol determinou um minuto de silêncio nas competições por si organizadas até ao próximo domingo, dia 08 de janeiro", lê-se no comunicado lançado no sítio de internet da FPF.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.