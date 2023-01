Reclusos ganham 500 mil euros com burlas na cadeia em Alcoentre

Allan Sharif - que ficou conhecido depois ter tentado assaltar um banco em Miami com uma ameaça de bomba - é suspeito de ter efetuado burlas de mais de meio milhão de euros. Muitas foram cometidas através do MB Way. O esquema era liderado pelo luso-americano e por José Coelho, um outro recluso que estava com ele na prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre. Tiveram a ajuda de vários cúmplices no exterior.Saiba mais no Correio da Manhã