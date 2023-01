Mortalidade registada em 2022 é a segunda pior de sempre

Envelhecimento justifica tendência crescente de óbitos.

O ano de 2022 terminou com 124792 óbitos em Portugal, quase tantos como os 125231 registados em 2021, o pior ano da pandemia. O ano de 2022 surge, assim, como o segundo pior de sempre no que se refere à mortalidade. Com exceção de agosto, setembro e outubro, morreram, no ano passado, sempre mais de dez mil pessoas por mês. Os primeiros registos da mortalidade, em 1915, indicam 49 mil mortes. Em 1918, com a gripe espanhola, morreram 94070 pessoas.

