Ministério Público investiga indemnização a Alexandra Reis

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso relacionado com a saída da TAP, com uma indemnização de 500 mil euros, de Alexandra Reis, um processo divulgado pelo CM e que levou a várias demissões no Governo, revelou esta segunda-feira fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).Saiba mais no site do Correio da Manhã