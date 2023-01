"Se funcionar é uma boa ideia, se não retiraremos daí as conclusões": Marcelo sobre remodelações no Governo

"Primeiro-ministro escolhe e ao escolher, naturalmente, conforme os resultados, assim será um sucesso ou não", reforçou chefe de estado.

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que a nomeação dos novos ministros da Infraestrutura e da Habitação, João Galamba e Marina Gonçalves, respetivamente, mostram a decisão do primeiro-ministro de não inovar e optar pela decisão que menos mexe em termos de políticas e continuidade administrativa."O critério é fazer com a prata da casa para não mexer muito naquilo que existe. Vamos ver. Se isso funcionar é uma boa ideia, se não funcionar retiraremos daí as conclusões", declarou o Presidente da República, à chegada do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.António Costa anunciou esta segunda-feira que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, até agora tutelado por Pedro Nuno Santos, seria dividido em dois. O até agora secretário de Estado da Energia e do Ambiente, João Galamba, será ministro das Infraestruturas, e Marina Gonçalves, até agora sNo discurso, o chefe do Executivo justificou que os nomes apontados são os que dão garantia para a estabilidade. O Presidente da República realçou ainda não ter tido oportunidade de ver a totalidade do discurso proferido esta segunda-feira por António Costa, uma vez que regressava do Brasil - onde esteve presente para a tomada de posse de Lula da Silva.Sobre a nomeação de João Galamba, a quem são conhecidas várias polémicas e cuja decisão tem sido criticada pelos partidos políticos, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que esse "é um julgamento do primeiro-ministro". "A minha sensação é que preferiu a ideia de escolher o que menos mexia, acreditando que assim se perde menos tempo", disse, acrescentando que cabe ao primeiro-ministro escolher o caminho: ou escolhe o caminho de aproveitar uma situação destas para inovar ou para continuar e mexer o mínimo possível"."Escolheu a segunda via, é o primeiro-ministro que escolhe e ao escolher, naturalmente,O Presidente da República deixou ainda críticas ao funcionamento do aeroporto de Lisboa. "Já em janeiro tem dificuldades de congestionamento, imagine-se em agosto", lançou.